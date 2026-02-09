На Полтавщине снова зафиксировали едва ощутимое землетрясение

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Подземные толчки были зафиксированы в 15:33:29 в рамках Полтавской территориальной громады.

Ячейка землетрясения залегала на глубине около 9 километров. Магнитуда составляла 3,0 по шкале Рихтера.

По классификации сейсмологов, землетрясение относится к категории едва ощутимых и не представляло угрозы для населения. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Напомним, это уже второе землетрясение, которое на днях произошло на Полтавщине. Вечером 6 февраля зарегистрированы толчки в Полтавском районе Полтавской области магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера).

Землетрясения в Украине: интересные факты

Хотя Украина не одна из самых сейсмических стран мира, здесь землетрясения случаются чаще, чем большинство людей думают. За последние несколько лет на ее территории было зафиксировано более 90 сейсмических толчков разной силы – большинство из них были слабыми и почти не ощущались людьми.

Сейсмическая активность наиболее заметна в западных регионах, в частности, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а также в частях Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областей.

Сила толчков обычно невелика: более слабые землетрясения (магнитудой до ~3-4 баллов) – самые распространенные, и они редко наносят существенный вред.

Часть толчков возникает из-за активности в глубокой сейсмической зоне Вранча (Румыния), волны которой могут достигать украинской территории.

Даже с такой геологической активностью полностью разрушительные землетрясения в Украине – редкость, но исторические данные свидетельствуют, что они возможны в отдаленном будущем из-за цикличности сейсмических процессов.