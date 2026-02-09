В Харьковской области удар БпЛА разрушил дом: погибли женщина и 10-летний мальчик

Фото: ГСЧС Харьковщины

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что одно из попаданий пришлось на жилой дом, который полностью разрушенный. Из-за удара возник пожар площадью около 50 кв. м.

Из-под завалов извлекли тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека получили ранения, им оказывается необходимая помощь.

На месте работают спасательные службы и оперативные подразделения по ликвидации последствий атаки.

Напомним, в ночь на 9 февраля в результате обстрела Одессы погиб 35-летний мужчина. Еще два человека получили ранения, среди них 19-летняя девушка. Нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.