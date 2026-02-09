За сутки РФ нанесла почти 90 ударов по Сумщине: семь пострадавших

Иллюстративное фото: Новинка

За минувшие сутки Сумская область подверглась почти 90 обстрелам по 28 населенным пунктам в 15 общинах

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в Шосткинской общине пострадали женщины 25 и 35 лет, а также мужчины 34 и 36 лет, которые сейчас проходят амбулаторное лечение.

В Сумской общине ранены 19-летний юноша и 16-летняя девушка, которых госпитализировали. В Комишанской общине травмирован 33-летний мужчина, который получает амбулаторную помощь.

Поврежденные объекты гражданской инфраструктуры и частные дома:

в Шосткинской общине магазин, заведение питания и хозяйственное сооружение;

в Сумской общине частные домовладения и легковой автомобиль;

в Белопольской общине объект гражданской инфраструктуры;

в Комышанской общине нежилые помещения и объекты гражданской инфраструктуры;

в Кролевецкой общине объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома;

в Зноб-Новгородской общине объекты гражданской инфраструктуры.

Местные службы продолжают оценивать ущерб и оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, в ночь на 9 февраля в результате обстрела Одессы погиб 35-летний мужчина. Еще два человека получили ранения, среди них 19-летняя девушка. Нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.