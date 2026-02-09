ВСУ за сутки уничтожили 1250 окупантов, 3 танка и сотни единиц техники – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили за сутки 1250 окупантов, 3 танка, 12 артсистем, 3 бронемашины, 413 БПЛА, а также 113 авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 09.02.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили полигон "Капустин Яр", откуда РФ запускает "Орешник". На территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована.
