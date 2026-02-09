4 погибших и 25 пострадавших за выходные из-за угарного газа, среди них 15 детей

Иллюстративное фото: из открытых источников

Только за неполные двое суток, 7-8 февраля, из-за угарного газа произошло 9 трагических случаев по всей Украине. Среди пострадавших – целые семьи с маленькими детьми

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В воскресенье, 8 февраля, в селе Жуковцы Киевской области из-за нарушения правил использования генератора пострадали 4 человека, среди них дети 2024 и 2025 годов рождения.

От неисправности печного и газового отопления на Тернопольщине и Виннице погибли 4 человека – по два в каждом регионе.

Трагедии в основном произошли в сельской местности и охватили 8 областей: Винницкую, Тернопольскую, Киевскую, Полтавскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую.

Основные причины отравлений:

Генераторы (5 случаев) – самая распространенная причина. Люди ставят их слишком близко к окнам или даже в помещениях.

Неисправность печного отопления (2 случая) – трещины в печах, преждевременно закрытые заслонки.

Неисправность газового оборудования (2 случая).

Медики напоминают об обязательном соблюдении правил безопасности при использовании альтернативных источников энергии и отопления, особенно в жилых домах с маленькими детьми.

Напомним, 7 февраля в жилом доме во Львовской области обнаружили тела троих детей. Предварительно причина смерти отравления продуктами горения в результате пожара. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.