Південнокорейські науковці розробили інноваційний пластир, який здатен стимулювати регенерацію зубної емалі. Технологія працює завдяки мікроголкам, що доставляють спеціальні біоактивні молекули до стовбурових клітин у пульпі зуба. Це дозволяє відновлювати тканину зсередини, без потреби в свердлінні або класичних пломбах.

За інформацією ЗМІ, пластир потрібно тримати на яснах близько 20 хвилин на день. Тестування на тваринах показало, що зуби відновлювалися без операцій і додаткових втручань. Відновлена тканина є власною тканиною організму, тому ризик алергічних реакцій або відторгнення практично відсутній.

Очікується, що технологія стане доступною після 2026 року. Орієнтовна вартість відновлення одного зуба складатиме близько 300 доларів. Новий підхід обіцяє зробити стоматологічне лікування менш болісним і доступним, особливо для людей у регіонах з обмеженим доступом до клінік та сучасного обладнання.

Експерти підкреслюють, що незважаючи на перспективи, регулярна гігієна рота і відвідування стоматолога залишаються важливими. Пластир не замінює профілактичні заходи, а доповнює їх, пропонуючи майбутнє без класичного свердління та пломбування.

