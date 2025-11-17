18:43  17 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
17 листопада 2025, 21:25

Корейські вчені винайшли новий спосіб відновлення зубної емалі: яка вартість

17 листопада 2025, 21:25
Фото: ілюстративне
Новий корейський пластир дозволяє відновлювати зубну емаль без свердління та пломб, стимулюючи власні стовбурові клітини зуба

Про це повідомляють у ЗМІ, передає RegioNews.

Південнокорейські науковці розробили інноваційний пластир, який здатен стимулювати регенерацію зубної емалі. Технологія працює завдяки мікроголкам, що доставляють спеціальні біоактивні молекули до стовбурових клітин у пульпі зуба. Це дозволяє відновлювати тканину зсередини, без потреби в свердлінні або класичних пломбах.

За інформацією ЗМІ, пластир потрібно тримати на яснах близько 20 хвилин на день. Тестування на тваринах показало, що зуби відновлювалися без операцій і додаткових втручань. Відновлена тканина є власною тканиною організму, тому ризик алергічних реакцій або відторгнення практично відсутній.

Очікується, що технологія стане доступною після 2026 року. Орієнтовна вартість відновлення одного зуба складатиме близько 300 доларів. Новий підхід обіцяє зробити стоматологічне лікування менш болісним і доступним, особливо для людей у регіонах з обмеженим доступом до клінік та сучасного обладнання.

Експерти підкреслюють, що незважаючи на перспективи, регулярна гігієна рота і відвідування стоматолога залишаються важливими. Пластир не замінює профілактичні заходи, а доповнює їх, пропонуючи майбутнє без класичного свердління та пломбування.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині запрацювала перша мобільна аптека, яка обслуговуватиме 20 населених пунктів за спеціальним графіком. Автомобіль обладнано холодильником та шафами для безпечного зберігання ліків, а мешканці віддалених сіл тепер можуть отримувати препарати за програмою "Доступні ліки" без необхідності їхати до міста.

