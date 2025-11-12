09:38  12 листопада
На Київщині поліцейські врятували жінку, яка хотіла стрибнути з водонапірної башти
08:21  12 листопада
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2025, 09:48

Німеччина постачає Україні бойові дрони, схожі на російський "Ланцет"

12 листопада 2025, 09:48
Читайте также на русском языке
HX-2 від Helsing. Фото: Defense Express
Читайте также
на русском языке

Німецька компанія Helsing нарощує виробництво бойового дрона HX-2 і постачає його в Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання Defense Express.

Успішні випробування та плани серійного виробництва роблять цю модель одним із помітних конкурентів на ринку тактичних БпЛА.

За даними галузі, Україна оформила два замовлення на сумарно 10 000 одиниць HX-2, а Helsing планує довести випуск до 2500 дронів на місяць.

Такий обсяг вказує на перехід проєкту в стадію масового виробництва і швидку інтеграцію в логістику фронту.

Зазначається, що під час порівняльних випробувань у Німеччині HX-2 виявився єдиним апаратом із трьох виробників, який послідовно досягав мети – 17 успішних пусків поспіль.

Компанія упродовж двох років проводила щотижневі польоти по 30 одиниць, відпрацьовуючи систему і конструкцію, що, на думку аналітиків, пояснює високу частку вдалих результатів.

Технічні характеристики HX-2

Дрон здатний вражати цілі на дистанції до 100 км, розвиває швидкість до 220 км/год, має масу близько 12 кг, а бойові частини важать до 4 кг.

Апарат оснащений чотирма двигунами та засобами автономної навігації, включно з роботою без GNSS через зіставлення карт і зображень. При цьому оператор підтверджує ураження цілі перед атакою.

Нагадаємо, уряд Данії та парламентський комітет з оборони узгодили 28-й пакет військової допомоги для України на суму приблизно 217 мільйонів доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Німеччина дрон постачання зброї безпілотники військова допомога
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Смертельна ДТП на Житомирщині: чоловік потрапив під колеса мікроавтобуса
12 листопада 2025, 11:55
У Львові судили рецидивіста: намагався вербувати свою дружину для роботи на росіян
12 листопада 2025, 11:45
Росіяни атакували FPV-дроном Гуляйполе на Запоріжжі: є поранений
12 листопада 2025, 11:36
Кличко пропонує знизити вік призову через нестачу солдатів в Україні
12 листопада 2025, 11:26
На Сумщині зіткнулися "швидка" та легковик: троє травмованих
12 листопада 2025, 11:17
Удар по старій забудові Харкова: вже троє постраждалих
12 листопада 2025, 10:58
Корупція, держзрада та війна: як політична криза ставить Україну під удар
12 листопада 2025, 10:56
На Рівненщині водій таксі вдарив клієнта ножем у спину: подробиці інциденту
12 листопада 2025, 10:55
У Луцьку водій легковика збив двох пішоходів
12 листопада 2025, 10:42
БпЛА росіян убив працівника охорони "Укрзалізниці"
12 листопада 2025, 10:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Марія Берлінська
Всі блоги »