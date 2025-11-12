HX-2 від Helsing. Фото: Defense Express

Німецька компанія Helsing нарощує виробництво бойового дрона HX-2 і постачає його в Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання Defense Express.

Успішні випробування та плани серійного виробництва роблять цю модель одним із помітних конкурентів на ринку тактичних БпЛА.

За даними галузі, Україна оформила два замовлення на сумарно 10 000 одиниць HX-2, а Helsing планує довести випуск до 2500 дронів на місяць.

Такий обсяг вказує на перехід проєкту в стадію масового виробництва і швидку інтеграцію в логістику фронту.

Зазначається, що під час порівняльних випробувань у Німеччині HX-2 виявився єдиним апаратом із трьох виробників, який послідовно досягав мети – 17 успішних пусків поспіль.

Компанія упродовж двох років проводила щотижневі польоти по 30 одиниць, відпрацьовуючи систему і конструкцію, що, на думку аналітиків, пояснює високу частку вдалих результатів.

Технічні характеристики HX-2

Дрон здатний вражати цілі на дистанції до 100 км, розвиває швидкість до 220 км/год, має масу близько 12 кг, а бойові частини важать до 4 кг.

Апарат оснащений чотирма двигунами та засобами автономної навігації, включно з роботою без GNSS через зіставлення карт і зображень. При цьому оператор підтверджує ураження цілі перед атакою.

