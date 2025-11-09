Фото: Finansavisen

У перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року, президент України Володимир Зеленський звернувся до НАТО із проханням встановити безпольотну зону над територією країни

Про це повідомляє "The Times", передає RegioNews.

Дзвінок відбувся з бункера у Києві, де президент намагався терміново привернути увагу союзників до масштабних авіаударів російських військ.

Зеленський нагадав, що подібні заходи раніше застосовувалися в Боснії та Північному Іраку, і закликав НАТО втрутитися для захисту українського неба. Однак тодішній генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг відмовив, пояснивши, що це вимагало б знищення російських систем ППО на території Росії та Білорусі та готовності збивати російські літаки, що автоматично призвело б до прямого зіткнення з РФ.

Столтенберг підкреслив, що реалізація такого плану могла спровокувати ширший конфлікт або навіть Третю світову війну. Він охарактеризував завершення дзвінка як "надзвичайно болісне" і визнав, що боявся, що це може бути останній контакт із Зеленським.

За його словами, президент США Джо Байден також підтримав позицію, що ризикувати глобальною війною заради України неможливо. Водночас Столтенберг відзначив мужність українського лідера та важливість пошуку безпечних шляхів підтримки країни без прямого військового втручання НАТО.

Нагадаємо, НАТО виділить $60 млрд на допомогу Україні в 2026 році. Допомога Альянсу включає в себе не лише фінансові ресурси, а й передачу сучасної техніки, зброї та інші форми військової і гуманітарної допомоги.