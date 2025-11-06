З будівлі парламенту Чехії зняли український прапор, який майорів там від початку повномасштабного вторгнення Росії

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Таке рішення ухвалив новообраний спікер нижньої палати парламенту Томіо Окамура — просто у свій перший день на посаді.

Політик японського походження відомий своїми проросійськими заявами та різкою критикою українців.

Раніше він говорив про намір переглянути дозволи на проживання українських біженців у Чехії, стверджуючи, що вони нібито "відбирають роботу у чехів" і заважають "нормальним відносинам із Росією".

Український прапор був встановлений на будівлі парламенту Праги у лютому 2022 року як символ солідарності з Україною після початку російського вторгнення.