У Чехії з будівлі парламенту зняли український прапор це зробив новообраний спікер Томіо Окамура
З будівлі парламенту Чехії зняли український прапор, який майорів там від початку повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.
Таке рішення ухвалив новообраний спікер нижньої палати парламенту Томіо Окамура — просто у свій перший день на посаді.
Політик японського походження відомий своїми проросійськими заявами та різкою критикою українців.
Раніше він говорив про намір переглянути дозволи на проживання українських біженців у Чехії, стверджуючи, що вони нібито "відбирають роботу у чехів" і заважають "нормальним відносинам із Росією".
Український прапор був встановлений на будівлі парламенту Праги у лютому 2022 року як символ солідарності з Україною після початку російського вторгнення.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
