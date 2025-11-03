В Італії колишні тунелі метро переобладнали на зимові притулки для бездомних

В Італії колишні тунелі метро у Мілані та Римі переобладнали під зимові притулки для бездомних. У них встановили складні двоярусні ліжка з вентиляцією, теплоізоляцією та антибактеріальним покриттям

Про це повідомляє Euronews, передає RegioNews.

Проєкт реалізували після масових смертей бездомних узимку 2023 року, коли через низькі температури в Італії загинули десятки людей без постійного місця проживання.

Нові модулі є вогнестійкими, легко миються та збираються за кілька хвилин, не заважаючи роботі метрополітену. Такий формат притулків планують розширювати й на інші італійські міста.

