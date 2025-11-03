16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 19:06

В Італії колишні тунелі метро переобладнали на зимові притулки для бездомних

03 листопада 2025, 19:06
В Італії колишні тунелі метро у Мілані та Римі переобладнали під зимові притулки для бездомних. У них встановили складні двоярусні ліжка з вентиляцією, теплоізоляцією та антибактеріальним покриттям

Про це повідомляє Euronews, передає RegioNews.

Проєкт реалізували після масових смертей бездомних узимку 2023 року, коли через низькі температури в Італії загинули десятки людей без постійного місця проживання.

Нові модулі є вогнестійкими, легко миються та збираються за кілька хвилин, не заважаючи роботі метрополітену. Такий формат притулків планують розширювати й на інші італійські міста.

Раніше у ЗМІ розповіли про ідею, яку просуває прем'єр-міністерка Італії щодо гарантій для України. Це є аналогом 5 статті НАТО, проте без фактичного членства в Альянсі.

метро Італія безхатьки
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
ДБР розпочало розслідування через удар по військовій базі на Дніпропетровщині
03 листопада 2025, 20:22
ЄС виділив Україні 50 млн євро: куди підуть кошти
03 листопада 2025, 20:18
Зеленський про фронт: у Куп’янську триває зачистка, у Покровську – до 30% усіх бойових дій
03 листопада 2025, 20:13
Сербські силовики затримали під час протестів 37 людей: яка причина
03 листопада 2025, 20:09
Погодинні відключення майже весь день: в Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 4 листопада
03 листопада 2025, 19:55
На Одещині чоловік напав на військового ТЦК та вдарив ножем в груди
03 листопада 2025, 19:35
Дитина розмалювала фломастерами кота: його забрали з родини, а батькові дівчинки загрожує штраф, — поліція Львівщини
03 листопада 2025, 19:30
Жительку Тернополя оштрафували за тримання 15 собак у квартирі
03 листопада 2025, 19:25
У Києві та в регіонах втретє за день оголосили тривогу через балістику
03 листопада 2025, 19:09
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
