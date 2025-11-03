14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
03 листопада 2025, 13:34

Україна отримала нові ракети Storm Shadow для ударів по РФ – Bloomberg

03 листопада 2025, 13:34
Фото: Bloomberg
Британія поповнила запаси українських крилатих ракет Storm Shadow, щоб Київ міг ефективніше завдавати ударів по території РФ

Про це повідомляє "Bloomberg", передає RegioNews.

Джерела агентства, знайомі з ситуацією, зазначають, що точну кількість поставлених ракет не розкривають, а постачання відбулося напередодні зимового сезону, коли Лондон очікує можливого загострення російських атак по цивільних об'єктах.

Передача озброєнь відбулася на тлі повторних заяв колишнього президента США Дональда Трампа, який відмовився надсилати Україні ракети Tomahawk. Разом із тим, саме Storm Shadow вже використовуються українськими військовими для ураження стратегічно важливих та вразливих цілей у РФ.

Експерти підкреслюють, що додаткові поставки значно підвищують можливості Збройних сил України у нанесенні точкових ударів і одночасно створюють додатковий фактор стримування для російських військових.

Раніше повідомлялося, США дозволили Україні застосовувати західні далекобійні ракети. Це відкриває Києву можливість завдавати ударів по стратегічних об'єктах глибоко на території РФ.

