Исследования двух украинских школьников завоевали престижные международные награды

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в Малой академии наук Украины.

Отмечается, что работы украинцев касались патологических процессов в мозге и технологий для дронов.

В частности, 11-классник Матвей Тимченко из Кировоградской области завоевал "бронзу". Он осуществил компьютерное моделирование потенциальных ингибиторов (замедляющих химическую реакцию веществ) аквапорина-4 (белка, пропускающего молекулы воды через мембрану клеток).

В то же время Александр Каленик получил специальную награду. Его разработку технологии создания приемопередающих антенн с помощью 3D-печати и гальванотехники (раздел электрохимии о процессах осаждения катионов металлов на формах катода) опубликуют в бразильском научном журнале Liberato Científica.

Международная научно-технологическая ярмарка – престижное ежегодное событие, начатое в 1977 году, на котором представляют исследовательские проекты в разных областях.

