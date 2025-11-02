12:10  02 ноября
На Прикарпатье судья совершила смертельное ДТП: ГБР объявило ей подозрение
10:39  02 ноября
Россияне повредили железную дорогу на Днепропетровщине
08:33  02 ноября
В Одессе произошел скандал из-за российской музыки в ночном клубе
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2025, 13:59

Исследования двух украинских школьников завоевали престижные международные награды

02 ноября 2025, 13:59
Читайте також українською мовою
фото: Малая академия наук / Facebook
Читайте також
українською мовою

Украинские школьники получили награды престижной Международной научно-технологической ярмарки MOSTRATEC (International Science and Technological Fair MOSTRATEC)

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в Малой академии наук Украины.

Отмечается, что работы украинцев касались патологических процессов в мозге и технологий для дронов.

В частности, 11-классник Матвей Тимченко из Кировоградской области завоевал "бронзу". Он осуществил компьютерное моделирование потенциальных ингибиторов (замедляющих химическую реакцию веществ) аквапорина-4 (белка, пропускающего молекулы воды через мембрану клеток).

В то же время Александр Каленик получил специальную награду. Его разработку технологии создания приемопередающих антенн с помощью 3D-печати и гальванотехники (раздел электрохимии о процессах осаждения катионов металлов на формах катода) опубликуют в бразильском научном журнале Liberato Científica.

Международная научно-технологическая ярмарка – престижное ежегодное событие, начатое в 1977 году, на котором представляют исследовательские проекты в разных областях.

Напомним, в 2025/2026 учебном году украинские школьники будут изучать новый обязательный предмет финансовой грамотности. Дисциплину будут изучать около 400 тысяч учащихся.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
школьники награды Ярмарки MOSTRATEC общество
Почти 100 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет уехали из Украины за 2 месяца
29 октября 2025, 22:55
В Украине заработала программа поддержки родителей
23 октября 2025, 21:59
Благотворительные взносы в школы: что нужно знать родителям – образовательный омбудсмен
17 сентября 2025, 10:56
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Пограничники показала кадры боя в Донецкой области, в котором ликвидировали 13 оккупантов
02 ноября 2025, 15:33
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ в РФ
02 ноября 2025, 15:13
В Киеве потратят миллиард на ремонт путепровода
02 ноября 2025, 14:21
Вся Донетчина без света из-за ударов россиян по электросети
02 ноября 2025, 13:29
В Госпогранслужбе рассказали, где можно пересечь границу с Польшей без очередей
02 ноября 2025, 12:39
На Прикарпатье судья совершила смертельное ДТП: ГБР объявило ей подозрение
02 ноября 2025, 12:10
В Запорожье после российской атаки без света осталось более 11 тысяч абонентов
02 ноября 2025, 11:59
На Днепропетровщине до четырех выросло количество погибших в результате российской атаки 1 ноября
02 ноября 2025, 11:42
Укрзализныця проложит евроколею во Львов
02 ноября 2025, 11:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »