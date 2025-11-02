12:10  02 листопада
На Прикарпатті суддя скоїла смертельну ДТП: ДБР оголосило їй підозру
Росіяни пошкодили залізницю на Дніпропетровщині
В Одесі стався скандал через російську музику у нічному клубі
02 листопада 2025, 13:59

Дослідження двох українських школярів здобули престижні міжнародні нагороди

02 листопада 2025, 13:59
фото: Мала академія наук / Facebook
Українські школярі отримали нагороди престижного Міжнародного науково-технологічного ярмарку MOSTRATEC (International Science and Technological Fair MOSTRATEC)

Як передає RegioNews, про це повідомили в Малій академії наук України.

Зазначається, що роботи українців стосувалися патологічних процесів у мозку та технологій для дронів.

Зокрема 11-класник Матвій Тимченко із Кіровоградської області виборов "бронзу". Він здійснив комп'ютерне моделювання потенційних інгібіторів (речовин, що сповільнюють хімічну реакцію) аквапорину-4 (білку, який пропускає молекули води через мембрану клітин).

Водночас Олександр Каленик отримав спеціальну нагороду. Його розробку технології створення приймально-передавальних антен за допомогою 3D-друку та гальванотехніки (розділ електрохімії про процеси осадженні катіонів металів на формах катода) опублікують у бразильському науковому журналі Liberato Científica.

Міжнародний науково-технологічний ярмарок – престижна щорічна подія, започаткована 1977 року, на якій представляють дослідницькі проєкти в різних галузях.

Нагадаємо, у 2025/2026 навчальному році українські школярі вивчатимуть новий обов’язковий предмет про фінансову грамотність. Дисципліну вивчатимуть близько 400 тисяч учнів.

школярі нагороди Ярмарки MOSTRATEC суспільство
