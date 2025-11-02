Дослідження двох українських школярів здобули престижні міжнародні нагороди
Українські школярі отримали нагороди престижного Міжнародного науково-технологічного ярмарку MOSTRATEC (International Science and Technological Fair MOSTRATEC)
Як передає RegioNews, про це повідомили в Малій академії наук України.
Зазначається, що роботи українців стосувалися патологічних процесів у мозку та технологій для дронів.
Зокрема 11-класник Матвій Тимченко із Кіровоградської області виборов "бронзу". Він здійснив комп'ютерне моделювання потенційних інгібіторів (речовин, що сповільнюють хімічну реакцію) аквапорину-4 (білку, який пропускає молекули води через мембрану клітин).
Водночас Олександр Каленик отримав спеціальну нагороду. Його розробку технології створення приймально-передавальних антен за допомогою 3D-друку та гальванотехніки (розділ електрохімії про процеси осадженні катіонів металів на формах катода) опублікують у бразильському науковому журналі Liberato Científica.
Міжнародний науково-технологічний ярмарок – престижна щорічна подія, започаткована 1977 року, на якій представляють дослідницькі проєкти в різних галузях.
