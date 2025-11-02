Дослідження двох українських школярів здобули престижні міжнародні нагороди

фото: Мала академія наук / Facebook

Як передає RegioNews, про це повідомили в Малій академії наук України.

Зазначається, що роботи українців стосувалися патологічних процесів у мозку та технологій для дронів.

Зокрема 11-класник Матвій Тимченко із Кіровоградської області виборов "бронзу". Він здійснив комп'ютерне моделювання потенційних інгібіторів (речовин, що сповільнюють хімічну реакцію) аквапорину-4 (білку, який пропускає молекули води через мембрану клітин).

Водночас Олександр Каленик отримав спеціальну нагороду. Його розробку технології створення приймально-передавальних антен за допомогою 3D-друку та гальванотехніки (розділ електрохімії про процеси осадженні катіонів металів на формах катода) опублікують у бразильському науковому журналі Liberato Científica.

Міжнародний науково-технологічний ярмарок – престижна щорічна подія, започаткована 1977 року, на якій представляють дослідницькі проєкти в різних галузях.

