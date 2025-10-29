Почти 100 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет уехали из Украины за 2 месяца

иллюстративное фото: из открытых источников

99 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет уехали из Украины за последние 2 месяца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Telegraph.

"Давая молодым украинцам больше свободы для выезда, власти надеялись, что позже больше людей вернутся и добровольно пойдут воевать", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что более половины украинцев, бежавших в Германию из-за войны, "менее довольны" жизнью в стране. Среди женщин и пожилых людей показатели особенно низки. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Федерального института демографических исследований (BiB).

Напомним, после того, как Верховная Рада Украины разрешила выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет, пограничные службы европейских стран фиксируют резкий рост числа украинцев, особенно в Германии. В частности , количество молодых украинцев в Германии выросло почти в 100 раз.