Фото: ілюстративне

Більшість українських біженців, які знайшли прихисток у Німеччині, залишаються не зовсім задоволеними своїм життям у цій країні

Такі дані оприлюднив Федеральний інститут демографічних досліджень (BiB), передає RegioNews.

Згідно з дослідженням, понад половина українців – 51,4% – віднесли себе до категорії "менш задоволених". Для порівняння, серед мігрантів з інших східноєвропейських країн цей показник значно нижчий.

За шкалою від 0 до 10 середній рівень задоволення українців становить 6,3 бала, тоді як у інших іммігрантів – близько 7,2. Дослідники пояснюють цю різницю тим, що більшість українців мають досвід втрати дому, вимушеного переїзду та життя в невизначеності, що природно впливає на їхній емоційний стан.

Разом з тим, соціологи зафіксували позитивну динаміку. Якщо у 2022 році, невдовзі після прибуття, українці оцінювали своє життя в Німеччині на рівні 5,9 бала, то вже у 2023 році цей показник зріс до 6,3. Науковці припускають, що покращення пов'язане з поступовою інтеграцією: опануванням німецької мови, переходом до приватного житла та працевлаштуванням.

Найнижчий рівень задоволення зафіксовано серед жінок і людей старшого віку. Зокрема, серед жінок цей показник на 0,3 бала нижчий, ніж у чоловіків. Українці без партнерів або ті, хто живе у гуртожитках, частіше повідомляють про труднощі адаптації, тоді як сім'ї з дітьми та ті, хто вже має власне житло, відзначають кращі умови життя і більше задоволення.

