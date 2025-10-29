13:17  29 жовтня
Закликав до насильства над ТЦК: на Чернігівщині судили YouTube-блогера
11:33  29 жовтня
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 13:44

Понад 50% українських біженців у Німеччині незадоволені життям – дослідження

29 жовтня 2025, 13:44
Фото: ілюстративне
Більшість українських біженців, які знайшли прихисток у Німеччині, залишаються не зовсім задоволеними своїм життям у цій країні

Такі дані оприлюднив Федеральний інститут демографічних досліджень (BiB), передає RegioNews.

Згідно з дослідженням, понад половина українців – 51,4% – віднесли себе до категорії "менш задоволених". Для порівняння, серед мігрантів з інших східноєвропейських країн цей показник значно нижчий.

За шкалою від 0 до 10 середній рівень задоволення українців становить 6,3 бала, тоді як у інших іммігрантів – близько 7,2. Дослідники пояснюють цю різницю тим, що більшість українців мають досвід втрати дому, вимушеного переїзду та життя в невизначеності, що природно впливає на їхній емоційний стан.

Разом з тим, соціологи зафіксували позитивну динаміку. Якщо у 2022 році, невдовзі після прибуття, українці оцінювали своє життя в Німеччині на рівні 5,9 бала, то вже у 2023 році цей показник зріс до 6,3. Науковці припускають, що покращення пов'язане з поступовою інтеграцією: опануванням німецької мови, переходом до приватного житла та працевлаштуванням.

Найнижчий рівень задоволення зафіксовано серед жінок і людей старшого віку. Зокрема, серед жінок цей показник на 0,3 бала нижчий, ніж у чоловіків. Українці без партнерів або ті, хто живе у гуртожитках, частіше повідомляють про труднощі адаптації, тоді як сім'ї з дітьми та ті, хто вже має власне житло, відзначають кращі умови життя і більше задоволення.

Раніше повідомлялося, соціологи фіксували високий рівень впевненості громадян у перемозі України, однак із часом показники поступово змінюються. Нові результати дослідження свідчать, що частина українців почала більш стримано оцінювати терміни завершення війни та можливість швидкого миру.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
07 серпня 2025
