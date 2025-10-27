В Чехии рекордное количество украинских беженцев – почти 400 тысяч

Фото: Epa/Martin Divisek

В Чехии зафиксировано рекордное количество украинских беженцев – почти 400 тысяч человек, что является самым высоким показателем в ЕС на душу населения

Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на местное издание "Novinky", передает RegioNews.

За последние два месяца количество новых разрешений на пребывание удвоилось: ранее выдавали 1,5 тысяч документов в месяц, теперь – более 3 тысяч.

Причиной такого роста стало решение украинского правительства разрешить мужчинам 18-22 лет беспрепятственно выезжать за границу.

В сентябре 2025 года гражданам Украины выдано 13,5 тысячи разрешений на въезд в Чехию.

Напомним, в сентябре количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, пересекших границу с Польшей, выросло более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

Как известно, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев в возрасте до 22 лет.

27 августа Кабинет министров опубликовал постановление о пересечении государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет. В постановлении отмечается, что во время военного положения за границу могут выезжать мужчины до 22 лет включительно.

