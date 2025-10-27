16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
16:45  27 октября
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
15:25  27 октября
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
UA | RU
UA | RU
27 октября 2025, 15:36

В Чехии рекордное количество украинских беженцев – почти 400 тысяч

27 октября 2025, 15:36
Читайте також українською мовою
Фото: Epa/Martin Divisek
Читайте також
українською мовою

В Чехии зафиксировано рекордное количество украинских беженцев – почти 400 тысяч человек, что является самым высоким показателем в ЕС на душу населения

Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на местное издание "Novinky", передает RegioNews.

За последние два месяца количество новых разрешений на пребывание удвоилось: ранее выдавали 1,5 тысяч документов в месяц, теперь – более 3 тысяч.

Причиной такого роста стало решение украинского правительства разрешить мужчинам 18-22 лет беспрепятственно выезжать за границу.

В сентябре 2025 года гражданам Украины выдано 13,5 тысячи разрешений на въезд в Чехию.

Напомним, в сентябре количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, пересекших границу с Польшей, выросло более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

Как известно, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев в возрасте до 22 лет.

27 августа Кабинет министров опубликовал постановление о пересечении государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет. В постановлении отмечается, что во время военного положения за границу могут выезжать мужчины до 22 лет включительно.

Читайте также: Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Чехия беженцы украинцы молодежь пересечение границы
В Германии хотят ужесточить миграционные правила для молодых украинцев
24 октября 2025, 07:33
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Еще три пункта пропуска на Львовщине подключены к европейской системе EES
27 октября 2025, 17:35
Смертельное ДТП в Херсонской области: мотоцикл вылетел в кювет и перекинулся
27 октября 2025, 17:20
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
27 октября 2025, 16:59
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
27 октября 2025, 16:45
Во Львовской области женщина украла скидку для пожертвований: люди собирали средства на помощь ВСУ
27 октября 2025, 16:20
Как "город-Герой" Орехов на Запорожье готовится к четвертой фронтовой зиме
27 октября 2025, 16:01
В Закарпатской области на границе с Румынией ограничили движение более чем на 30 дней
27 октября 2025, 15:55
Во Львовской области 37-летний мужчина жестоко избил жену: пострадавшая госпитализирована
27 октября 2025, 15:50
Раздел и изнасиловал во время тренировок: в Киеве отправили под стражу тренера, воспользовавшегося доверием ребенка с недостатками речи
27 октября 2025, 15:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »