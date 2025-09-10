Один із російських дронів упав на територію військової бази у Польщі
У Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки 10 вересня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на RMF24.
Як зазначається, один із безпілотників упав на території підрозділу Сил територіальної оборони Збройних сил Польщі в населеному пункті Нове Місто-над-Піліцею в Груєцькому повіті поблизу Варшави. На щастя, ніхто не постраждав.
Крім того, Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило про уламки щонайменше однієї російської ракети, яку знайшли в Польщі.
Раніше прем’єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що під час атаки України 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію країни. Втім чимало європейських лідерів називають російську атаку країни НАТО всього лише провокацією.
Зеленський про дрони в Польщі та реакцію світових лідерівВсі новини »
10 вересня 2025, 22:48"Провокація України": російські пропагандисти намагаються звинуватити Київ у російських дронах на Польщі
10 вересня 2025, 11:15"Значно більший масштаб": Зеленський відреагував на російські дрони в Польщі
10 вересня 2025, 10:55
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
Репер OTOY готується стати батьком і вже обрав імена для дітей
10 вересня 2025, 23:50Поліція попереджає про обмеження руху у Києві 11 вересня
10 вересня 2025, 23:15Зеленський про дрони в Польщі та реакцію світових лідерів
10 вересня 2025, 22:48У США здійснили замах на відомого прихильника Трампа, який виступав за завершення війни в Україні
10 вересня 2025, 22:33Україна за рік експортувала понад півмільйона тонн цукру
10 вересня 2025, 22:30Стали відомі мотиви убивства двох старшокласників на Вінниччині
10 вересня 2025, 22:24Без прав і напідпитку: у Києві 18-річний керманич влетів в електроопору
10 вересня 2025, 22:15На Полтавщині люди безкоштовно будували фортифікації заради бронювання
10 вересня 2025, 21:59Київський апеляційний суд підтримав право на шлюб одностатевої пари
10 вересня 2025, 21:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі блоги »