Один із російських дронів упав на територію військової бази у Польщі

фото: Reuters

У Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки 10 вересня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на RMF24.

Як зазначається, один із безпілотників упав на території підрозділу Сил територіальної оборони Збройних сил Польщі в населеному пункті Нове Місто-над-Піліцею в Груєцькому повіті поблизу Варшави. На щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило про уламки щонайменше однієї російської ракети, яку знайшли в Польщі.

Раніше прем’єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що під час атаки України 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію країни. Втім чимало європейських лідерів називають російську атаку країни НАТО всього лише провокацією.