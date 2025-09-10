Фото: ОП

Прем’єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що під час атаки України 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію країни

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує RegioNews.

"Вночі польський повітряний простір порушила величезна кількість російських безпілотників. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я постійно спілкуюся з генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", – написав прем'єр.

За інформацією PolsatNews, російський дрон впав на житловий будинок у польському селі Вирики-Воля (Влодавський повіт Люблінського воєводства). Пошкоджений дах будинку та автомобіль. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування. Сили ППО знищили та подавили 413 повітряних цілей.

Щонайменше вісім російських БпЛА залетіли у повітряний простір Польщі.