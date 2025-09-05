Еще одна страна отказалась отправлять войска в Украину
В Хорватии исключили возможность отправки войск в Украину
Об этом заявил министр обороны Хорватии Иван Анушич, передает RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.
Он отметил, что страна не планирует отправку хорватских военных в Украину в рамках потенциальных гарантий безопасности.
Анушич заявил, что Хорватия "не готова, не хочет и не планирует отправлять хорватскую армию в Украину".
В то же время глава хорватского Минобороны сказал, что Хорватия будет продолжать помогать Украине.
Ранее стало известно, что Польша не будет отправлять свои войска в Украину. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.
