Еще одна страна отказалась отправлять войска в Украину

иллюстративное фото: из открытых источников

В Хорватии исключили возможность отправки войск в Украину

Об этом заявил министр обороны Хорватии Иван Анушич, передает RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.

Он отметил, что страна не планирует отправку хорватских военных в Украину в рамках потенциальных гарантий безопасности.

Анушич заявил, что Хорватия "не готова, не хочет и не планирует отправлять хорватскую армию в Украину".

В то же время глава хорватского Минобороны сказал, что Хорватия будет продолжать помогать Украине.

Ранее стало известно, что Польша не будет отправлять свои войска в Украину. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.