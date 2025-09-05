16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 21:59

Еще одна страна отказалась отправлять войска в Украину

05 сентября 2025, 21:59
иллюстративное фото: из открытых источников
В Хорватии исключили возможность отправки войск в Украину

Об этом заявил министр обороны Хорватии Иван Анушич, передает RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.

Он отметил, что страна не планирует отправку хорватских военных в Украину в рамках потенциальных гарантий безопасности.

Анушич заявил, что Хорватия "не готова, не хочет и не планирует отправлять хорватскую армию в Украину".

В то же время глава хорватского Минобороны сказал, что Хорватия будет продолжать помогать Украине.

Ранее стало известно, что Польша не будет отправлять свои войска в Украину. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.

