Ще одна країна відмовилась відправляти війська в Україну

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Хорватії виключили можливість відправлення військ в Україну

Про це заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич, передає RegioNews із посиланням на Європейську правду.

Він зазначив, що країна не планує відправлення хорватських військових в Україну в межах потенційних гарантій безпеки.

Анушич заявив, що Хорватія "не готова, не хоче і не планує відправляти хорватську армію в Україну".

Водночас очільник хорватського Міноборони сказав, що Хорватія продовжуватиме допомагати Україні.

Раніше стало відомо, що Польща не відправлятиме свої війська в Україну. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.