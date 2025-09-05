16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня 2025, 21:59

Ще одна країна відмовилась відправляти війська в Україну

05 вересня 2025, 21:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Хорватії виключили можливість відправлення військ в Україну

Про це заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич, передає RegioNews із посиланням на Європейську правду.

Він зазначив, що країна не планує відправлення хорватських військових в Україну в межах потенційних гарантій безпеки.

Анушич заявив, що Хорватія "не готова, не хоче і не планує відправляти хорватську армію в Україну".

Водночас очільник хорватського Міноборони сказав, що Хорватія продовжуватиме допомагати Україні.

Раніше стало відомо, що Польща не відправлятиме свої війська в Україну. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
07 серпня 2025
