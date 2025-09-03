15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2025, 20:41

В РФ стратегический бомбардировщик Ту-160 попал под удар молнии – росСМИ

03 сентября 2025, 20:41
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

У нескольких стратегических бомбардировщиков "Ту-160" во время боевого вылета зафиксировали серьезные технические проблемы

Об этом сообщают росСМИ, передает RegioNews.

В ночь со 2 на 3 сентября в России произошел инцидент со стратегической авиацией, о котором сообщили местные СМИ. При выполнении боевого задания по пуску ракет у нескольких бомбардировщиков "Ту-160" возникли технические неисправности.

По данным источников, самолет "Ту-160" с бортовым номером "04" ("Иван Ярыгин") не смог осуществить запуск ракеты из-за отказа механизма пусковой установки. Другой бомбардировщик "Ту-160" с номером "16" ("Алексей Плохов") попал под удар молнии. В результате были повреждены стекла кабины пилотов, а сам самолет вынужден вернуться на аэродром, не завершив задачу.

Кроме того, еще один борт, который должен был подняться с авиабазы в Энгельсе, вообще не совершил вылет. Причины этого пока не уточняются.

Стратегические бомбардировщики Ту-160 являются главным компонентом дальней авиации РФ и применяются для запуска крылатых ракет по территории Украины.

Ранее сообщалось, в Пекине в результате мощных ливней погибли по меньшей мере 30 человек. Из-за угрозы подтоплений и оползней из города пришлось эвакуировать более 80 тысяч жителей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия самолеты Ту-160 бомбардировщик молния обстрелы
Россияне атаковали Дружковку артиллерией: сэр пострадавших 17-летняя девушка
03 сентября 2025, 19:40
Два района Днепропетровщины подверглись обстрелам: есть погибший, пострадала 49-летняя женщина
03 сентября 2025, 18:48
Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии, погибли 8 мирных жителей
03 сентября 2025, 17:29
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Киевской области мужчина искал грибы, а наткнулся на опасную находку в лесу
03 сентября 2025, 21:13
Украинская компания Fire Point открывает производство ракетного топлива в Дании
03 сентября 2025, 20:51
Украина экспортировала замороженных овощей более чем на 6 миллионов долларов
03 сентября 2025, 20:40
В Украине с 2026 года электроэнергия будет дорожать ежегодно на 20%
03 сентября 2025, 20:29
ЦНАПы или Дия.Центры: в чем разница и что выбирают украинцы
03 сентября 2025, 20:11
51-летняя адвокат и ее сын подозреваются в фиктивном увольнении военных со службы в Житомире
03 сентября 2025, 19:48
Россияне атаковали Дружковку артиллерией: сэр пострадавших 17-летняя девушка
03 сентября 2025, 19:40
Строительство фортификаций в Полтавской области обошлось более чем в 370 млн грн
03 сентября 2025, 19:26
Харьковские предприниматели смогут обсудить налоговые и вопросы безопасности на онлайн-встрече
03 сентября 2025, 19:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »