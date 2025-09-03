Фото: иллюстративное

У нескольких стратегических бомбардировщиков "Ту-160" во время боевого вылета зафиксировали серьезные технические проблемы

Об этом сообщают росСМИ, передает RegioNews.

В ночь со 2 на 3 сентября в России произошел инцидент со стратегической авиацией, о котором сообщили местные СМИ. При выполнении боевого задания по пуску ракет у нескольких бомбардировщиков "Ту-160" возникли технические неисправности.

По данным источников, самолет "Ту-160" с бортовым номером "04" ("Иван Ярыгин") не смог осуществить запуск ракеты из-за отказа механизма пусковой установки. Другой бомбардировщик "Ту-160" с номером "16" ("Алексей Плохов") попал под удар молнии. В результате были повреждены стекла кабины пилотов, а сам самолет вынужден вернуться на аэродром, не завершив задачу.

Кроме того, еще один борт, который должен был подняться с авиабазы в Энгельсе, вообще не совершил вылет. Причины этого пока не уточняются.

Стратегические бомбардировщики Ту-160 являются главным компонентом дальней авиации РФ и применяются для запуска крылатых ракет по территории Украины.

Ранее сообщалось, в Пекине в результате мощных ливней погибли по меньшей мере 30 человек. Из-за угрозы подтоплений и оползней из города пришлось эвакуировать более 80 тысяч жителей.