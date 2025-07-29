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29 июля 2025, 18:59

В Пекине погибли по меньшей мере 30 человек из-за мощных ливней

29 июля 2025, 18:59
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фото: Телеграмм/Украина о Главном
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В столице Китая зафиксировали масштабные последствия непогоды - в результате мощных ливней в Пекине погибли по меньшей мере 30 человек

Об этом сообщают государственные СМИ, передает RegioNews.

Еще более 80 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Эвакуацию проводили из-за угрозы подтоплений и оползней, возникших из-за интенсивных осадков.

По информации метеорологов, всего за 10 часов в городе в среднем выпало 58,4 мм осадков. В некоторых районах этот показатель составил более 179 мм, что значительно превышает среднемесячную норму. Подобные явления погоды считаются аномальными даже для летнего сезона в Пекине.

Эвакуированы десятки тысяч человек

Из-за стихийного бедствия в городе временно закрыли ряд туристических объектов, в том числе парки, музеи и достопримечательности. Также была остановлена работа общественного транспорта, что привело к пробкам на дорогах и усложнило эвакуацию. Власти Китая продолжают спасательные работы и призывают жителей воздержаться от передвижения по городу без крайней необходимости.

Специалисты предупреждают о возможных повторных ливнях и последующих подтоплениях. В регионе работают аварийные службы, спасатели и военные подразделения.

Ранее сообщалось, одна из киевских улиц превратилась в реку из-за сильного ливня - видео. В Днепровском районе Киева на улице Стеценко из-за сильного ливня образовалось масштабное подтопление.

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