15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 20:41

У РФ стратегічний бомбардувальник Ту-160 потрапив під удар блискавки – росЗМІ

03 вересня 2025, 20:41
Фото: ілюстративне
У кількох стратегічних бомбардувальників "Ту-160" під час бойового вильоту зафіксували серйозні технічні проблеми

Про це повідомляють росЗМІ, передає RegioNews.

Вночі з 2 на 3 вересня у Росії стався інцидент зі стратегічною авіацією, про який повідомили місцеві ЗМІ. Під час виконання бойового завдання з пуску ракет у декількох бомбардувальників "Ту-160" виникли технічні несправності.

За даними джерел, літак "Ту-160" з бортовим номером "04" ("Іван Яригін") не зміг здійснити запуск ракети через відмову механізму пускової установки. Інший бомбардувальник "Ту-160" з номером "16" ("Олексій Плохов") потрапив під удар блискавки. Внаслідок цього було пошкоджене скло кабіни пілотів, а сам літак змушений повернутися на аеродром, не завершивши завдання.

Крім того, ще один борт, який мав піднятися з авіабази в Енгельсі, взагалі не здійснив виліт. Причини цього наразі не уточнюються.

Стратегічні бомбардувальники "Ту-160" є головним компонентом дальньої авіації РФ та застосовуються для запуску крилатих ракет по території України.

Раніше повідомлялося, у Пекіні внаслідок потужних злив загинули щонайменше 30 людей. Через загрозу підтоплень та зсувів із міста довелося евакуювати понад 80 тисяч мешканців.

Росіяни атакували Дружківку артилерією: сеерд постраждалих 17-річна дівчина
03 вересня 2025, 19:40
Два райони Дніпропетровщини зазнали обстрілів: є загиблий та постраждала 49-річна жінка
03 вересня 2025, 18:48
Росіяни обстріляли Костянтинівку із артилерії, загинуло 8 мирних жителів
03 вересня 2025, 17:29
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Київщині чоловік шукав гриби, а натрапив на небезпечну знахідку серед лісу
03 вересня 2025, 21:13
Українська компанія Fire Point відкриває виробництво ракетного палива в Данії
03 вересня 2025, 20:51
Україна експортувала заморожених овочів на понад 6 мільйонів доларів
03 вересня 2025, 20:40
В Україні з 2026 року електроенергія дорожчатиме щороку на 20%
03 вересня 2025, 20:29
ЦНАПи чи Дія.Центри: у чому різниця і що обирають українці
03 вересня 2025, 20:11
51-річна адвокатка та її син підозрюються у фіктивному звільненні військових від служби в Житомирі
03 вересня 2025, 19:48
Росіяни атакували Дружківку артилерією: сеерд постраждалих 17-річна дівчина
03 вересня 2025, 19:40
Будівництво фортифікацій у Полтавській області обійшлося в понад 370 млн грн
03 вересня 2025, 19:26
Харківські підприємці зможуть обговорити податкові та безпекові питання на онлайн-зустрічі
03 вересня 2025, 19:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
