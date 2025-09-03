Фото: ілюстративне

У кількох стратегічних бомбардувальників "Ту-160" під час бойового вильоту зафіксували серйозні технічні проблеми

Про це повідомляють росЗМІ, передає RegioNews.

Вночі з 2 на 3 вересня у Росії стався інцидент зі стратегічною авіацією, про який повідомили місцеві ЗМІ. Під час виконання бойового завдання з пуску ракет у декількох бомбардувальників "Ту-160" виникли технічні несправності.

За даними джерел, літак "Ту-160" з бортовим номером "04" ("Іван Яригін") не зміг здійснити запуск ракети через відмову механізму пускової установки. Інший бомбардувальник "Ту-160" з номером "16" ("Олексій Плохов") потрапив під удар блискавки. Внаслідок цього було пошкоджене скло кабіни пілотів, а сам літак змушений повернутися на аеродром, не завершивши завдання.

Крім того, ще один борт, який мав піднятися з авіабази в Енгельсі, взагалі не здійснив виліт. Причини цього наразі не уточнюються.

Стратегічні бомбардувальники "Ту-160" є головним компонентом дальньої авіації РФ та застосовуються для запуску крилатих ракет по території України.

