03 сентября 2025, 11:53

Во Франции могли задержать бывшего заместителя председателя Харьковского облсовета Скоробагача

03 сентября 2025, 11:53
фото: suspilne.media
Правоохранители Франции по экстрадиционному запросу могли задержать бывшего заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача

Как передает RegioNews, об этом сообщает Думка.

Соответствующую информацию изданию подтвердило лицо из окружения Скоробогача.

Как отмечается, Скоробогач несколько дней назад в личном разговоре сам говорил о такой возможности, поэтому задержание для него не было неожиданностью.

В Укране Скоробагача подозревают в завладении электроэнергией из Объединенной энергетической системы Украины и легализацией средств от ее продажи.

Напомним, в Харьковской области директор частного сельхозпредприятия подозревается в растрате более 73 млн грн бюджета. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

