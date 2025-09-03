Во Франции могли задержать бывшего заместителя председателя Харьковского облсовета Скоробагача

фото: suspilne.media

Соответствующую информацию изданию подтвердило лицо из окружения Скоробогача.

Как отмечается, Скоробогач несколько дней назад в личном разговоре сам говорил о такой возможности, поэтому задержание для него не было неожиданностью.

В Укране Скоробагача подозревают в завладении электроэнергией из Объединенной энергетической системы Украины и легализацией средств от ее продажи.

