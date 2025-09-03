11:57  03 вересня
У Франції могли затримати колишнього заступника голови Харківської облради Скоробагача

03 вересня 2025, 11:53
фото: suspilne.media
Правоохоронці Франції за екстрадиційним запитом могли затримати колишнього заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача

Як передає RegioNews, про це повідомляє Думка.

Відповідну інформацію виданню підтвердила особа з оточення Скоробагача.

Як зазначається, Скоробагач кілька днів тому в приватній розмові сам говорив про таку можливість, тому затримання для нього не було несподіванкою.

В Україні Скоробагача підозрюють в заволодінні електроенергією з Об'єднаної енергетичної системи України та легалізацією коштів від її продажу.

Нагадаємо, на Харківщині директор приватного сільгосппідприємства підозрюється у розтраті понад 73 млн грн бюджету. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

