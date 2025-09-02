Канцлер Германии назвал место переговоров Путина и Зеленского

иллюстративное фото: из открытых источников

Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает Женеву как место проведения переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским

Об этом сообщает RegioNews соссылкой на "Европейскую правду".

Известно, что он будет рекомендовать швейцарский город как место проведения такого саммита на конференции "коалиции решительных" в четверг, 4 сентября.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и кремлевский правитель Владимир Путин "еще не готовы" к личной встрече.

Как сообщалось, европейские лидеры обсуждают 40-километровую буферную зону в Украине. Соединенные Штаты сейчас воздерживаются от участия в этих дискуссиях.