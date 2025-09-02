Канцлер Німеччини назвав можливе місце переговорів Путіна та Зеленського

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує Женеву як місце проведення переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Європейську правду".

Відомо, що він рекомендуватиме швейцарське місто як місце проведення такого саміту на конференції "коаліції рішучих" в четвер, 4 вересня.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його український колега Володимир Зеленський та кремлівський правитель Владімір Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.

Як повідомлялось, європейські лідери обговорюють 40-кілометрову буферну зону в Україні. Сполучені Штати наразі утримуються від участі у цих дискусіях.