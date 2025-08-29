Одна из стран ЕС возобновила выдачу туристических виз россиянам

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Как отмечается, компания BLS International, с которой в декабре 2023 года Словакия заключила договор о посредничестве в выдаче виз, объявила о принятии документов от граждан России.

BLS International, предоставляющая свои услуги в Москве и Санкт-Петербурге, якобы возобновила принятие документов для оформления виз летом 2025 года.

Официально словацкая сторона пока не комментировала эту информацию.

