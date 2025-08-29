Одна из стран ЕС возобновила выдачу туристических виз россиянам
Словакия возобновила процедуру издания туристических виз гражданам РФ, которую приостановила в 2022 году
Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.
Как отмечается, компания BLS International, с которой в декабре 2023 года Словакия заключила договор о посредничестве в выдаче виз, объявила о принятии документов от граждан России.
BLS International, предоставляющая свои услуги в Москве и Санкт-Петербурге, якобы возобновила принятие документов для оформления виз летом 2025 года.
Официально словацкая сторона пока не комментировала эту информацию.
Напомним, в Закарпатье задержан иностранец, который уходил из Словакии в Украину. За совершенное нарушителю придется заплатить штраф после чего он будет возвращен в Словакию.
Азербайджан поддержал территориальную целостность УкраиныВсе новости »
27 августа 2025, 18:55В Польше готовят новый проект закона о помощи украинцам
27 августа 2025, 14:14Стало известно, на какие страны распространится множественное гражданство Украины
26 августа 2025, 22:40
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В НАБУ прокомментировали информацию о расследовании в отношении производителя ракеты "Фламинго"
29 августа 2025, 18:45Квартирный вопрос в Запорожье: как изменилась стоимость аренды жилья
29 августа 2025, 18:21На Житомирщине столкнулись сразу четыре автомобиля
29 августа 2025, 17:45Жатва-2025: в каких регионах собрали больше всего зерна
29 августа 2025, 17:41Смертельно опасную ягоду обнаружили в Днепропетровской области: ее легко спутать с ежевикой
29 августа 2025, 17:23В Киевской области экглава ГСЧС присвоил средства на строительстве пожарного депо
29 августа 2025, 17:15В Винницкой области будут судить бывшего сельского голову за незаконное отчуждение земель на сумму более 8 млн грн
29 августа 2025, 17:08Учебный год не за горами: в Запорожье отремонтировали школьное укрытие в школе
29 августа 2025, 16:37Украинец в Польше угрожал поджигать дома из-за вето Навроцкого
29 августа 2025, 16:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все блоги »