Стало известно, на какие страны распространится множественное гражданство Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Германия, Польша и Чехия станут первыми странами, в отношении которых будут применяться нормы закона о множественном гражданстве

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев.

"Первые страны, с которыми этот механизм будет применен, станут Германия, Польша и Чехия. После этого множественное гражданство смогут распространить в Канаде и США", – говорится в сообщении.

По мнению Зеленского, это шаг для еще большего единства украинцев в мире.

Напомним, в июле 2025 года в Украине вступил в силу закон, разрешающий иметь одновременно несколько гражданств. Документ официально закрепляет возможность принадлежности к гражданству двух и более государств, но только в определенных условиях.