20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
26 августа 2025, 22:40

Стало известно, на какие страны распространится множественное гражданство Украины

26 августа 2025, 22:40
иллюстративное фото: из открытых источников
Германия, Польша и Чехия станут первыми странами, в отношении которых будут применяться нормы закона о множественном гражданстве

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев.

"Первые страны, с которыми этот механизм будет применен, станут Германия, Польша и Чехия. После этого множественное гражданство смогут распространить в Канаде и США", – говорится в сообщении.

По мнению Зеленского, это шаг для еще большего единства украинцев в мире.

Напомним, в июле 2025 года в Украине вступил в силу закон, разрешающий иметь одновременно несколько гражданств. Документ официально закрепляет возможность принадлежности к гражданству двух и более государств, но только в определенных условиях.

Трамп обещает "очень важное решение" в отношении РФ и Украины
22 августа 2025, 22:40
Зеленский призвал продолжать давление на Россию
21 августа 2025, 20:39
Польша не будет отправлять свои войска в Украину
20 августа 2025, 17:49
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Тина Кароль призналась, почему у нее не сложилась личная жизнь
26 августа 2025, 23:25
Финляндия готовится к войне и вернется к использованию противопехотных мин
26 августа 2025, 23:02
В Киеве на Подоле велосипедиста сбили насмерть
26 августа 2025, 22:45
США хотят добиться завершения войны в Украине до конца года
26 августа 2025, 22:29
Певица Анна Тринчер заговорила о новых отношениях: что она никогда не покажет после развода с Волошиным
26 августа 2025, 22:25
В "Дии" появятся еще 6 новых сервисов
26 августа 2025, 21:59
Мечтала об образовании в Украине: вернули еще одного ребенка с временно оккупированной территории
26 августа 2025, 21:39
Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне, есть пострадавшие
26 августа 2025, 21:36
Украинские предприниматели смогут получить гранты от государства: в правительстве назвали суммы
26 августа 2025, 21:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
