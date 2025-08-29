17:45  29 серпня
На Житомирщині зіткнулись одразу чотири авто
17:15  29 серпня
На Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо
15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
29 серпня 2025, 18:35

Одна з країн ЄС відновила видачу туристичних віз росіянам

29 серпня 2025, 18:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Словаччина відновила процедуру видання туристичних віз громадянам РФ, яку призупинила у 2022 році

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Як зазначається, компанія BLS International, з якою Словаччина у грудні 2023 року уклала договір про посередництво у видачі віз, оголосила про прийняття документів від громадян Росії.

BLS International, яка надає свої послуги у Москві та Санкт-Петербурзі, нібито відновила прийняття документів для оформлення віз влітку 2025 року.

Офіційно словацька сторона поки що не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну. За скоєне порушнику доведеться сплатити штраф після чого його буде повернуто у Словаччину.

