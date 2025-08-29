Одна з країн ЄС відновила видачу туристичних віз росіянам

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Як зазначається, компанія BLS International, з якою Словаччина у грудні 2023 року уклала договір про посередництво у видачі віз, оголосила про прийняття документів від громадян Росії.

BLS International, яка надає свої послуги у Москві та Санкт-Петербурзі, нібито відновила прийняття документів для оформлення віз влітку 2025 року.

Офіційно словацька сторона поки що не коментувала цю інформацію.

