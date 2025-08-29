Одна з країн ЄС відновила видачу туристичних віз росіянам
Словаччина відновила процедуру видання туристичних віз громадянам РФ, яку призупинила у 2022 році
Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.
Як зазначається, компанія BLS International, з якою Словаччина у грудні 2023 року уклала договір про посередництво у видачі віз, оголосила про прийняття документів від громадян Росії.
BLS International, яка надає свої послуги у Москві та Санкт-Петербурзі, нібито відновила прийняття документів для оформлення віз влітку 2025 року.
Офіційно словацька сторона поки що не коментувала цю інформацію.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну. За скоєне порушнику доведеться сплатити штраф після чого його буде повернуто у Словаччину.
