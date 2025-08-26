Финляндия готовится к войне и вернется к использованию противопехотных мин

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия Финляндии с января 2026 года планирует вернуться к использованию противопехотных мин

Об этом заявил инспектор инженерных войск финской армии полковник Рику Микконен, сообщает RegioNews со ссылкой на издание Yle.

Таким образом, страна планирует вернуться к использованию противопехотных мин, снятых с вооружения в 2012-м в соответствии с Оттавским договором.

Напомним, Оттавская конвенция была подписана в 1997 году. Целью является полное устранение противопехотных мин из-за международного запрета их использования.

