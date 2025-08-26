Финляндия готовится к войне и вернется к использованию противопехотных мин
Армия Финляндии с января 2026 года планирует вернуться к использованию противопехотных мин
Об этом заявил инспектор инженерных войск финской армии полковник Рику Микконен, сообщает RegioNews со ссылкой на издание Yle.
Таким образом, страна планирует вернуться к использованию противопехотных мин, снятых с вооружения в 2012-м в соответствии с Оттавским договором.
Напомним, Оттавская конвенция была подписана в 1997 году. Целью является полное устранение противопехотных мин из-за международного запрета их использования.
Как сообщалось, в Финляндии планируется существенно сократить финансирование услуг по интеграции, что особенно повлияет на украинских беженцев. Это позволит сэкономить более 300 миллионов евро за два года.
В США заявили, что готовы помочь европейским миротворцам в УкраинеВсе новости »
26 августа 2025, 20:05Польша не будет отправлять свои войска в Украину
20 августа 2025, 17:49США не будут отправлять свои войска в Украину
19 августа 2025, 16:29
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Тина Кароль призналась, почему у нее не сложилась личная жизнь
26 августа 2025, 23:25В Киеве на Подоле велосипедиста сбили насмерть
26 августа 2025, 22:45Стало известно, на какие страны распространится множественное гражданство Украины
26 августа 2025, 22:40США хотят добиться завершения войны в Украине до конца года
26 августа 2025, 22:29Певица Анна Тринчер заговорила о новых отношениях: что она никогда не покажет после развода с Волошиным
26 августа 2025, 22:25В "Дии" появятся еще 6 новых сервисов
26 августа 2025, 21:59Мечтала об образовании в Украине: вернули еще одного ребенка с временно оккупированной территории
26 августа 2025, 21:39Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне, есть пострадавшие
26 августа 2025, 21:36Украинские предприниматели смогут получить гранты от государства: в правительстве назвали суммы
26 августа 2025, 21:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все блоги »