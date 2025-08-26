20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
В США убили 23-летнюю украинку
В Украину после похолодания возвращается жара
26 августа 2025, 23:02

Финляндия готовится к войне и вернется к использованию противопехотных мин

26 августа 2025, 23:02
иллюстративное фото: из открытых источников
Армия Финляндии с января 2026 года планирует вернуться к использованию противопехотных мин

Об этом заявил инспектор инженерных войск финской армии полковник Рику Микконен, сообщает RegioNews со ссылкой на издание Yle.

Таким образом, страна планирует вернуться к использованию противопехотных мин, снятых с вооружения в 2012-м в соответствии с Оттавским договором.

Напомним, Оттавская конвенция была подписана в 1997 году. Целью является полное устранение противопехотных мин из-за международного запрета их использования.

Как сообщалось, в Финляндии планируется существенно сократить финансирование услуг по интеграции, что особенно повлияет на украинских беженцев. Это позволит сэкономить более 300 миллионов евро за два года.

мина Финляндия армия политика
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Тина Кароль призналась, почему у нее не сложилась личная жизнь
26 августа 2025, 23:25
В Киеве на Подоле велосипедиста сбили насмерть
26 августа 2025, 22:45
Стало известно, на какие страны распространится множественное гражданство Украины
26 августа 2025, 22:40
США хотят добиться завершения войны в Украине до конца года
26 августа 2025, 22:29
Певица Анна Тринчер заговорила о новых отношениях: что она никогда не покажет после развода с Волошиным
26 августа 2025, 22:25
В "Дии" появятся еще 6 новых сервисов
26 августа 2025, 21:59
Мечтала об образовании в Украине: вернули еще одного ребенка с временно оккупированной территории
26 августа 2025, 21:39
Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне, есть пострадавшие
26 августа 2025, 21:36
Украинские предприниматели смогут получить гранты от государства: в правительстве назвали суммы
26 августа 2025, 21:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
