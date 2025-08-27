У Польщі готують новий проєкт закону про допомогу українцям
Уряд Польщі готує альтернативний проєкт закону щодо допомоги українцям
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Європейську правду.
Зазначається, що йдеться про документ, який гарантує виплату допомоги іноземцям за умови їх працевлаштування в країні.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні Кабміну 27 серпня заявив, що "не буде сперечатися" з президентом Каролем Навроцьким щодо виплати 800+ лише тим українцям, що працюють.
Нагадаємо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.
Як повідомлялось, Польща не відправлятиме свої війська в Україну. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Фінляндія готується до війни і повернеться до використання протипіхотних мінВсі новини »
26 серпня 2025, 23:02Стало відомо, на які країни пошириться множинне громадянство України
26 серпня 2025, 22:40У США заявили, що готові допомогти європейським миротворцям в Україні
26 серпня 2025, 20:05
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
На Хмельниччині держава відновила контроль над 20 тис. га цінних земель на 1,8 млрд грн
27 серпня 2025, 15:30Україна реформує соцвиплати: що зміниться з 2026 року
27 серпня 2025, 15:22На Тернопільщині розікрали 48 млн грн бюджетних коштів
27 серпня 2025, 15:19На Івано-Франківщині судитимуть високопосадовця, який торгував інформацією з закритих баз даних
27 серпня 2025, 15:15Небезпечна знахідка: на Дніпропетровщині жінка носила у сумці бойову гранату з запалом
27 серпня 2025, 14:59Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
27 серпня 2025, 14:47За пів року в ДТП загинули 1367 українців: названо найнебезпечніший час і день тижня
27 серпня 2025, 14:34На Закарпатті в горах прикордонники виявили рештки 36-річного чоловіка
27 серпня 2025, 14:23В Україні ліквідували 12 нових схем переправлення ухилянтів за кордон
27 серпня 2025, 14:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі блоги »