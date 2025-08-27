У Польщі готують новий проєкт закону про допомогу українцям

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Європейську правду.

Зазначається, що йдеться про документ, який гарантує виплату допомоги іноземцям за умови їх працевлаштування в країні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні Кабміну 27 серпня заявив, що "не буде сперечатися" з президентом Каролем Навроцьким щодо виплати 800+ лише тим українцям, що працюють.

Нагадаємо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.

Як повідомлялось, Польща не відправлятиме свої війська в Україну. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.