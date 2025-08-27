10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 14:14

У Польщі готують новий проєкт закону про допомогу українцям

27 серпня 2025, 14:14
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Уряд Польщі готує альтернативний проєкт закону щодо допомоги українцям

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Європейську правду.

Зазначається, що йдеться про документ, який гарантує виплату допомоги іноземцям за умови їх працевлаштування в країні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні Кабміну 27 серпня заявив, що "не буде сперечатися" з президентом Каролем Навроцьким щодо виплати 800+ лише тим українцям, що працюють.

Нагадаємо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.

Як повідомлялось, Польща не відправлятиме свої війська в Україну. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Фінляндія готується до війни і повернеться до використання протипіхотних мін
26 серпня 2025, 23:02
26 серпня 2025, 23:02
Стало відомо, на які країни пошириться множинне громадянство України
26 серпня 2025, 22:40
26 серпня 2025, 22:40
У США заявили, що готові допомогти європейським миротворцям в Україні
26 серпня 2025, 20:05
26 серпня 2025, 20:05
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
