16 августа 2025, 00:30

Украинка будет соперничать за корону Мисс США

16 августа 2025, 00:30
Фото из открытых источников
Андриана Пущак из Дрогобыля будет представлять штат Иллинойс на конкурсе Ms World America 2025. На сцену она выйдет в платье от украинской дизайнера

Об этом сообщает drogmedia, передает RegioNews.

Конкурс Ms World America 2025 состоится с 24 по 28 августа. Адриана Пущак будет соперничать в категории 30+. Особенно символично, что первый день конкурса выпадает на День Независимости Украины. В этот день Адриана выйдет на сцену перед американским жюри в платье от украинской дизайнера Эльвиры Гасановой (бренд Damirli), чью одежду носит первая леди Украины.

"Для меня участие в конкурсе — это о том, что каждая женщина может идти к своим мечтам, несмотря ни на что. Это не только о короне или титуле. Настоящая королева — это та, которая имеет ценность и миссию, которой делится с другими. Моя глобальная цель – вдохновлять женщин верить в себя, открывать свой потенциал и достигать большего, чем они когда-либо представляли. Я хочу показать, что даже в новой для себя стране можно выйти на сцену, заявить о себе и оставить след. Я никогда не думала, что конкурс красоты может привлечь такое внимание. После моего выступления миллионы людей увидели мою историю — кто-то восхищался, кто-то поздравлял, кто-то критиковал. Но главное – я смогла донести эмоцию каждому. И показать своим примером, что каждая женщина стоит большего", - говорит Адриана Пущак.

Справка. Адриана Пущак - Ms Petite USA Universe 2025, лидер украинской диаспоры и beauty-экспертка. Она родилась в Дрогобыче, имеет образование психолога. Адриана является чемпионкой Украины, Италии и Испании в области перманентного макияжа. В США она переехала в 2023 году и уже успела стать там влиятельной фигурой среди украинцев за рубежом.

