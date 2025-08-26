У США вбили 23-річну українку

фото: New York Post

23-річна українська біженка Ірина Заруцька стала жертвою нападу бездомного чоловіка на залізничній станції в Північній Кароліні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на New York Post.

За даними видання, українку вбили ввечері 22 серпня на залізничній станції East/West Boulevard у районі Саут-Енд міста Шарлотт. Жінка отримала численні ножові поранення і померла на місці.

Підозрюваного у вбивстві українки заарештували – ним виявився бездомний 34-річний чоловік, який неодноразово мав проблеми із законом.

Відомо, що Ірина нещодавно прибула до Сполучених Штатів, шукаючи прихистку від війни.

