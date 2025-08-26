У США вбили 23-річну українку
23-річна українська біженка Ірина Заруцька стала жертвою нападу бездомного чоловіка на залізничній станції в Північній Кароліні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на New York Post.
За даними видання, українку вбили ввечері 22 серпня на залізничній станції East/West Boulevard у районі Саут-Енд міста Шарлотт. Жінка отримала численні ножові поранення і померла на місці.
Підозрюваного у вбивстві українки заарештували – ним виявився бездомний 34-річний чоловік, який неодноразово мав проблеми із законом.
Відомо, що Ірина нещодавно прибула до Сполучених Штатів, шукаючи прихистку від війни.
Нагадаємо, українка Андріана Пущак буде змагатися за корону Міс США. На сцену вона вийде в сукні від української дизайнерки.
США будуть залучені до гарантій безпеки для України - ТрампВсі новини »
25 серпня 2025, 21:56США та Україна обговорили гарантії безпеки, проєкт буде готовий наступного тижня
22 серпня 2025, 18:56Трамп дав два тижні на вирішення ситуації в Україні
21 серпня 2025, 23:23
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
26 серпня 2025, 20:29Уряд дозволив чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
26 серпня 2025, 20:24У США заявили, що готові допомогти європейським миротворцям в Україні
26 серпня 2025, 20:05Повітряну тривогу на Кіровоградщині та Львівщині оголошуватимуть по-новому
26 серпня 2025, 19:52Туристичний збір: хто з регіонів України сплатив найбільше
26 серпня 2025, 19:31У Львові хірурги випрямили дитині хребет, який був викривлений на 160 градусів
26 серпня 2025, 19:20В Україну після похолодання повертається спека
26 серпня 2025, 18:40На Прикарпатті попрощалися із загиблим Героєм - поліцейським Ігорем Мартинюком
26 серпня 2025, 18:05Смертельна ДТП на Київщині: жінка влеетіла в мікроавтобус
26 серпня 2025, 17:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі блоги »