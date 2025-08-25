Фото: Телеграм/Гончаренко

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

У США у Білому домі відбулася незвична подія, пов’язана з головним футбольним трофеєм планети. Президент Дональд Трамп під час зустрічі з президентом FIFA Джанні Інфантіно звернув увагу на Кубок світу та зазначив, що було б добре, якби він залишився в Овальному кабінеті.

За словами народного депутата України Олексія Гончаренка, який прокоментував ситуацію у соцмережах, після цих слів трофей дійсно залишили в кабінеті президента США. Він додав, що подібна практика не виключена й на майбутнє.

Крім цього депутат нагадав, що у 2026 році чемпіонат світу з футболу вперше відбудеться одразу у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Саме з цим може бути пов’язане рішення тимчасово залишити трофей у Вашингтоні, аби наголосити на ролі приймаючих держав.

Таким чином, Кубок світу, який традиційно подорожує світом перед турніром, може залишатися у Сполучених Штатах протягом року до початку футбольної першості.

Раніше повідомлялося, 22 серпня відбулася зустріч щодо гарантій безпеки для України за участі американського політика Марко Рубіо та керівника Офісу президента Андрія Єрмака. До обговорення долучилися також представники Збройних сил США та делегації з Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Фінляндії.