В Італії помер український хлопчик, якого збив автомобіль на пішохідному переході

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Італії у лікарні помер 6-річний українець, якого два дні тому збив автомобіль на пішохідному переході біля Венеції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ansa.

Відомо, що дитина у середу вдень переходила пішохідний перехід у Санта-Марія-ді-Сала поблизу Венеції, коли її збила машина. Дитину відкинуло на кілька метрів від удару автомобіля. Хлопчик перебував у критичному стані. Згодом він помер у лікарні в Падуї.

