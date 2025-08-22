В Італії помер український хлопчик, якого збив автомобіль на пішохідному переході
В Італії у лікарні помер 6-річний українець, якого два дні тому збив автомобіль на пішохідному переході біля Венеції
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ansa.
Відомо, що дитина у середу вдень переходила пішохідний перехід у Санта-Марія-ді-Сала поблизу Венеції, коли її збила машина. Дитину відкинуло на кілька метрів від удару автомобіля. Хлопчик перебував у критичному стані. Згодом він помер у лікарні в Падуї.
Нагадаємо, в Італії заарештували українця у справі про атаку на "Північний потік". Поліція проводить слідчі дії для з’ясування деталей його участі у подіях на газопроводах.
Росіяни поранили дитину на Херсонщині: 11-річний хлопчик у лікарніВсі новини »
19 серпня 2025, 14:2178-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 15:40На Одещині водій авто збив на смерть жінку та втік з місця події
18 серпня 2025, 14:33
