11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
21 серпня 2025, 13:56

В Італії заарештували українця у справі про атаку на "Північний потік"

21 серпня 2025, 13:56
Фото: ілюстративне
Італійська поліція затримала підозрюваного у диверсії на газопроводах, який розшукувався за європейським ордером

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel, передає RegioNews.

Італійська поліція затримала чоловіка, підозрюваного у причетності до диверсій на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2". За даними німецького видання Der Spiegel, на борту судна, яке брало участь у вибухах, перебував українець Сергій К.

За інформацією ЗМІ, арешт відбувся ввечері 21 серпня в районі Ріміні. Чоловік розшукувався за загальноєвропейським ордером на арешт. Поліція проводить слідчі дії для з’ясування деталей його участі у подіях на газопроводах.

Вибухи на двох російських експортних трубопроводах до Європи сталися 26 вересня 2022 року. На той момент прокачування газу по "Північному потоку" було зупинене для ремонтних робіт, а "Північний потік – 2" ще не запрацював. В результаті трьом із чотирьох ниток трубопроводів було завдано серйозних пошкоджень.

Компанія-оператор Nord Stream AG констатувала безпрецедентні руйнування та утрималася від прогнозів щодо термінів відновлення газопроводів. Російська ФСБ кваліфікувала вибухи як акт міжнародного тероризму.

Нагадаємо, ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Він передбачав нові економічні та персональні обмеження низки російських компаній.

Україна Північний потік Диверсія затримання газопровід арешт
21 серпня 2025
07 серпня 2025
