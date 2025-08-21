Фото: ілюстративне

Італійська поліція затримала підозрюваного у диверсії на газопроводах, який розшукувався за європейським ордером

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel, передає RegioNews.

Італійська поліція затримала чоловіка, підозрюваного у причетності до диверсій на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2". За даними німецького видання Der Spiegel, на борту судна, яке брало участь у вибухах, перебував українець Сергій К.

За інформацією ЗМІ, арешт відбувся ввечері 21 серпня в районі Ріміні. Чоловік розшукувався за загальноєвропейським ордером на арешт. Поліція проводить слідчі дії для з’ясування деталей його участі у подіях на газопроводах.

Вибухи на двох російських експортних трубопроводах до Європи сталися 26 вересня 2022 року. На той момент прокачування газу по "Північному потоку" було зупинене для ремонтних робіт, а "Північний потік – 2" ще не запрацював. В результаті трьом із чотирьох ниток трубопроводів було завдано серйозних пошкоджень.

Компанія-оператор Nord Stream AG констатувала безпрецедентні руйнування та утрималася від прогнозів щодо термінів відновлення газопроводів. Російська ФСБ кваліфікувала вибухи як акт міжнародного тероризму.

