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18 июля 2025, 12:25

Евросоюз усилил давление на Кремль: детали 18-го пакета санкций

18 июля 2025, 12:25
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В пятницу, 18 июля, послы Европейского Союза, а затем Совет ЕС, одобрили 18-й пакет санкций против России

Об этом сообщила высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас в соцсети Х, передает RegioNews.

По словам Калласа, этими санкциями еще больше ограничивается военный бюджет РФ.

"Мы еще больше ограничиваем военный бюджет Кремля, нацелившись на еще 105 кораблей "теневого флота", их поставщиков, и ограничивая доступ российских банков к финансированию. Трубопроводы Северный поток будут запрещены. Предельная цена на нефть станет ниже. Мы усиливаем давление на российскую военную промышленность. экспорт технологий, используемых в беспилотниках", – рассказала чиновник.

Также Каллас сообщила, что ЕС впервые вносит в санкционный список реестр флагов судоходства и крупнейший нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Индии.

"Наши санкции также направлены на тех, кто занимается идеологической обработкой украинских детей", - отметила она.

Кроме того, под новые ограничения ЕС могут попасть и уклоняющиеся от санкций китайские банки.

"Мы усиливаем давление на российскую военную промышленность, китайские банки, позволяющие уклоняться от санкций, и блокируем экспорт используемых в беспилотниках технологий", - добавила Каллас.

Реакция Зеленского

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это явилось результатом совместной дипломатической работы, которую Украина активно вела вместе с партнерами.

"Удалось усилить 18-й пакет санкций против России за эту войну, и сегодня пакет утвержден", — заявил глава государства, поблагодарив всех, кто присоединился к процессу.

Зеленский особо отметил президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, президента Европейского совета Антониу Кошту, а также лидеров стран-членов ЕС за принципиальную и объединенную позицию в отношении России. Особую благодарность он выразил Дании, которая с 1 июля начала председательство в ЕС и уже демонстрирует активную позицию.

Как известно, Еврокомиссия еще в начале июня представила 18-й пакет санкций против РФ. Однако его принятие блокировала Словакия.

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