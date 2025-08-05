Польша может передать Украине несколько истребителей до конца 2025 года
Польша может передать находящиеся на вооружении польской армии истребители МиГ-29 до конца текущего года
Как передает RegioNews, об этом в комментарии Укринформу сообщил польский эксперт, бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич.
"Дело передачи этих МиГов должно быть завершено. Думаю, что это произойдет еще в этом году", – отметил он.
Онишкевич добавил, что эти самолеты очень нужны для сбивания в Украине вражеских крылатых ракет и дронов.
Напомним, в 2022 году Польша уже передавала Украине часть своих МиГ-29.
Как сообщалось, Франция может передать Украине дополнительные истребители Mirage 2000. Первые подобные самолеты Киев получил от Парижа в феврале 2025 года.
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