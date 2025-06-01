Оккупанты атаковали Одесщину беспилотниками: повреждены дома и база отдыха

фото: Олег Кипер/Одесская ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, в результате удара повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, там вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный работниками ГСЧС.

К счастью, пострадавших нет.

Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесщины", – добавил Кипер.

Напомним, из-за удара "шахедов" по Одесщине пострадал 14-летний ребенок.