На "Оскар" висунули фільм про одеський санаторій "Куяльник"
Ірландія висунула на «Оскар» фільм про одеський санаторій «Куяльник»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Variety.
За словами експертів, це захопливий і водночас потужний фільм з яскравими та візуально приголомшливими пейзажами та колоритним акторським складом реальних персонажів, які знаходять втечу від реальності в межах нетрадиційного оздоровчого центру в Україні.
Нагадаємо, Курорт Куяльник – відомий грязьовий курорт, заснований у 1833 році. У 1833-1834 роках було збудовано першу дерев'яну водогрязелікарню. Засновником курорту вважається лікар Ераст Андрієвський. Курорт Куяльник знаходиться в Одеській області.
Як повідомлялось, у червні росіяни атакували Одещину безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будинки та базу відпочинку.