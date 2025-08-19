18:50  19 серпня
Завтра в Україні очікується до +30
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 22:49

На "Оскар" висунули фільм про одеський санаторій "Куяльник"

19 серпня 2025, 22:49
Читайте также на русском языке
фото: Вікіпедія
Читайте также
на русском языке

Ірландія висунула на «Оскар» фільм про одеський санаторій «Куяльник»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Variety.

За словами експертів, це захопливий і водночас потужний фільм з яскравими та візуально приголомшливими пейзажами та колоритним акторським складом реальних персонажів, які знаходять втечу від реальності в межах нетрадиційного оздоровчого центру в Україні.

Нагадаємо, Курорт Куяльник – відомий грязьовий курорт, заснований у 1833 році. У 1833-1834 роках було збудовано першу дерев'яну водогрязелікарню. Засновником курорту вважається лікар Ераст Андрієвський. Курорт Куяльник знаходиться в Одеській області.

Як повідомлялось, у червні росіяни атакували Одещину безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будинки та базу відпочинку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область Куяльник фільм Оскар мистецтво
На Одещині засудили зрадника, який заробляв на допомозі росіянам
19 серпня 2025, 16:30
На Одещині нетверезий водій на Lexus в’їхав у дерево і перекинувся
19 серпня 2025, 15:33
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
18 серпня 2025, 19:43
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Понад 70 країн купує в РФ вкрадене українське зерно
19 серпня 2025, 23:45
На Житомирщині викрили розкрадання бюджету на ремонті кладовища
19 серпня 2025, 23:30
На Волині дитина застрягла в ліфті
19 серпня 2025, 23:15
На Дніпропетровщині окупанти вбили жінку
19 серпня 2025, 22:55
Як в Україні змінились ціни на фрукти та ягоди: що подорожчало
19 серпня 2025, 22:45
"Ми живемо в такий час": Леся Нікітюк розповіла, як буде поєднувати роботу з материнством
19 серпня 2025, 22:30
Відому українську спортсменку дискваліфікували на 4 роки
19 серпня 2025, 22:09
Ризик екологічної катастрофи: у Дніпрі висихає озеро
19 серпня 2025, 21:55
На Дніпропетровщині зі старої зупинки зробили витвір мистецтва
19 серпня 2025, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »