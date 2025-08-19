На "Оскар" висунули фільм про одеський санаторій "Куяльник"

фото: Вікіпедія

Ірландія висунула на «Оскар» фільм про одеський санаторій «Куяльник»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Variety.

За словами експертів, це захопливий і водночас потужний фільм з яскравими та візуально приголомшливими пейзажами та колоритним акторським складом реальних персонажів, які знаходять втечу від реальності в межах нетрадиційного оздоровчого центру в Україні.

Нагадаємо, Курорт Куяльник – відомий грязьовий курорт, заснований у 1833 році. У 1833-1834 роках було збудовано першу дерев'яну водогрязелікарню. Засновником курорту вважається лікар Ераст Андрієвський. Курорт Куяльник знаходиться в Одеській області.

