Стало відомо, скільки країн купують крадене в Україні зерно

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Agropolit.com.

Зазначається, що нині українське зерно закуповують 70 країн світу, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран.

"Кремль знову намагається утримати першість на світовому зерновому ринку – цього разу за рахунок тимчасово окупованих територій України. Експерти зазначають, що мова йде про масштабне зернове мародерство – злочин, за який відповідатимуть усі причетні: від чиновників до міжнародних посередників", – пише видання.

За даними журналістів, із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до Росії вивезли близько 2,5 млн т пшениці нового врожаю.

Раніше ми повідомляли про те, що РФ вкрала з окупованих територій понад 2 мільйони тонн зерна. При цьому пропагандисти Кремля це не приховують, і говорять, що "нові регіони" принесли їм запаси зерна попри посуху.