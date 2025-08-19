18:50  19 серпня
Завтра в Україні очікується до +30
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 20:24

Стало відомо, скільки країн купують крадене в Україні зерно

19 серпня 2025, 20:24
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

РФ перетворила вкрадене українське зерно на глобальний бізнес

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Agropolit.com.

Зазначається, що нині українське зерно закуповують 70 країн світу, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран.

"Кремль знову намагається утримати першість на світовому зерновому ринку – цього разу за рахунок тимчасово окупованих територій України. Експерти зазначають, що мова йде про масштабне зернове мародерство – злочин, за який відповідатимуть усі причетні: від чиновників до міжнародних посередників", – пише видання.

За даними журналістів, із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до Росії вивезли близько 2,5 млн т пшениці нового врожаю.

Раніше ми повідомляли про те, що РФ вкрала з окупованих територій понад 2 мільйони тонн зерна. При цьому пропагандисти Кремля це не приховують, і говорять, що "нові регіони" принесли їм запаси зерна попри посуху.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ бізнес зерно економіка
Гарантії безпеки та угода про зброю: що сказав Зеленський після зустрічі з Трампом
19 серпня 2025, 03:30
"Вирішальні дні для України": канцлер Німеччини Мерц зробив заяви після зустрічі з Трампом та Зеленським
19 серпня 2025, 03:00
Покупка зброї на 100 мільярдів: що запропонував Зеленський Трампу
19 серпня 2025, 01:45
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Музикант Тарас Тополя розповів, як відновлюють їхню квартиру з дружиною після обстрілу
19 серпня 2025, 20:05
У Рівному відкрили інклюзивний маршрут
19 серпня 2025, 19:54
"Єдність заходу відновилась": зустріч у Вашингтоні 18 серпня була поразкою Путіна - ЗМІ
19 серпня 2025, 19:45
У Харкові завершили аварійно-пошукові роботи на місці російської атаки
19 серпня 2025, 19:41
Акторка Ірина Сопонару розповіла про незвичну традицію з чоловіком
19 серпня 2025, 19:00
На Житомирщині внаслідок зіткнення легкового авто з автобусом постраждали 9 людей
19 серпня 2025, 18:59
Завтра в Україні очікується до +30
19 серпня 2025, 18:50
Документи українців перевірятиме штучний інтелект
19 серпня 2025, 18:09
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
19 серпня 2025, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »