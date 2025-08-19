13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
19 серпня 2025, 16:29

США не відправлятимуть свої війська в Україну

19 серпня 2025, 16:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент США Дональд Трамп сказав, що він як президент не підтримує відправку американських військ до України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Європейську правду.

У відповідь на запитання журналістів про перспективи гарантій безпеки Трамп сказав, що європейські країни будуть відігравати важливу роль.

"Вони хочуть мати війська на місцях", – сказав він, маючи на увазі Францію, Німеччину та Велику Британію. На думку Трампа, "це не буде проблемою".

На запитання, чи може він дати гарантії, що американських військ в Україні не буде, Трамп відповів: "Ви маєте мою гарантію, і я президент".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним. Президент України повідомив, що обговорення тристоронньої зустрічі – це "хороший сигнал".

