США не відправлятимуть свої війська в Україну

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп сказав, що він як президент не підтримує відправку американських військ до України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Європейську правду.

У відповідь на запитання журналістів про перспективи гарантій безпеки Трамп сказав, що європейські країни будуть відігравати важливу роль.

"Вони хочуть мати війська на місцях", – сказав він, маючи на увазі Францію, Німеччину та Велику Британію. На думку Трампа, "це не буде проблемою".

На запитання, чи може він дати гарантії, що американських військ в Україні не буде, Трамп відповів: "Ви маєте мою гарантію, і я президент".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним. Президент України повідомив, що обговорення тристоронньої зустрічі – це "хороший сигнал".