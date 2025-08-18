17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 12:41

15-річний школяр зґвалтував дуже пʼяну 45-річну українку в Чехії

18 серпня 2025, 12:41
Фото: ілюстративне
У Чехії 15-річний підліток із Клатова отримав три роки умовного покарання за зґвалтування 45-річної українки, скориставшись її сильним сп’янінням

Про це повідомляє "Czechia online", передає RegioNews.

Крім того, він проведе час у виховному закладі до досягнення повноліття. Рішення Крайового суду в Плзні підтвердило вердикт суду нижчої інстанції.

Інцидент стався у серпні минулого року біля гуртожитку в Клатовському районі, де проживала потерпіла. За даними слідства, підліток помітив жінку, яка ледь трималася на ногах через алкогольне сп'яніння - тест показав понад три проміле. Скориставшись її станом, він затягнув її до лісу, де й скоїв злочин.

Свідки розповіли, що подруга однієї з них помітила підлітка, який тягнув жінку, та одразу викликала поліцію. Потерпіла була знайдена на землі без нижньої частини одягу, у бруді та хвої. Вона нічого не пам'ятала через сильне сп'яніння і прийшла до тями лише у поліцейському відділку.

Підліток спочатку стверджував, що ініціатива виходила від потерпілої, але суд відхилив його версію, врахувавши свідчення очевидців та зібрані докази. Суд зобов'язав обвинуваченого виплатити жінці 200 тисяч крон компенсації за моральну шкоду.

Раніше повідомлялося, у Херсоні 18-річний юнак проник до будинку 71-річної жінки, побив її та здійснив сексуальне насильство. Молодик раніше мав судимості за крадіжки.

