17:35  15 августа
16:30  15 августа
15:19  15 августа
15 августа 2025, 16:47

Жителя Волыни будут судить за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины

15 августа 2025, 16:47
Фото: Волынская областная прокуратура
Мужчина распространял в соцсетях пропагандистские сообщения и переводил ответственность за войну на украинцев

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

26-летнего жителя одного из сел Владимирского района Волынской области будут судить за публичное оправдание вооруженной агрессии России против Украины. Обвинительный акт направила в суд Волынская областная прокуратура.

По данным следствия, с июня 2024 по май 2025 года мужчина на своей странице в Facebook распространял сообщения, в которых переводил ответственность за войну на украинцев. В публикациях он называл жителей нескольких областей Украины "нацистами, прославляющими Бандеру", призвал "ломать эту власть и всех, кто ей близок", а также глорифицировал российских боевиков.

Следователи установили, что таким образом житель Волыни оправдывал вооруженную агрессию России и распространял пропагандистские нарративы. Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины осуществляло Управление СБУ в Волынской области.

Ранее сообщалось, в Кривом Роге судили женщину, которая в публичных высказываниях называла украинские города "исторической территорией России" и оправдывала вооруженную агрессию РФ. При рассмотрении дела она вину не признала.

