У США заявили, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року
Якщо відбудеться тристороння зустріч, війна закінчиться до Різдва
Про це американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив у соцмережі Х, передає RegioNews.
"Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним, тоді я обережно оптимістичний, що ця війна закінчиться задовго до Різдва", - йдеться у повідомленні.
На думку американського політика, якщо зустріч не відбудеться, то президент Трамп може завдати серйозних наслідків Путіну та тим, хто купує його нафту й газ.
Нагадаємо, Зеленський за підсумками телефонної розмови із Трампом повідомив, що Україна підтримує пропозицію президента США щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Президент України також зазначив, що ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.