Стало известно когда и где встретятся Трамп и Зеленский

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом Зеленский сообщил в телеграмме, передает RegioNews.

"Все детали по завершению убийств, по окончании войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", - написал он.

Ранее президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Сначала лидеры стран говорили один на один, а затем при участии европейских лидеров. В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час.