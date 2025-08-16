Стало известно когда и где встретятся Трамп и Зеленский
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне
Об этом Зеленский сообщил в телеграмме, передает RegioNews.
"Все детали по завершению убийств, по окончании войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", - написал он.
Ранее президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Сначала лидеры стран говорили один на один, а затем при участии европейских лидеров. В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час.
