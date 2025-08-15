Иллюстративное фото: euractiv.com

Румыния предлагает расширить совместную с Болгарией и Турцией миссию по разминированию Черного моря, чтобы усилить защиту энергетической инфраструктуры и торговых путей от угрозы со стороны России

Об этом заявил министр обороны Румынии Ионут Мостеану в интервью Reuters, передает RegioNews .

Он отметил, что союзники по НАТО обсуждают идею добавить в группу по разминированию новые патрули, которые бы в ближайшие годы следили за безопасностью в море.

"Проект следует расширить в направлении патрулирования в ближайшие годы. Мы обсудим это с нашими союзниками в ближайшее время", – сказал Мостеану.

По его словам, Черное море и дальше будет оставаться зоной повышенной угрозы со стороны России, поэтому важно усилить сдерживание агрессора и обеспечить безопасность энергообъектов и свободу судоходства.

