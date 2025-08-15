06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
В Киевской области будут судить мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку
В селе Житомирской области утонул 39-летний мужчина
15 августа 2025, 07:14

Румыния стремится расширить общую с Болгарией и Турцией группу по разминированию Черного моря

15 августа 2025, 07:14
Иллюстративное фото: euractiv.com
Румыния предлагает расширить совместную с Болгарией и Турцией миссию по разминированию Черного моря, чтобы усилить защиту энергетической инфраструктуры и торговых путей от угрозы со стороны России

Об этом заявил министр обороны Румынии Ионут Мостеану в интервью Reuters, передает RegioNews.

Он отметил, что союзники по НАТО обсуждают идею добавить в группу по разминированию новые патрули, которые бы в ближайшие годы следили за безопасностью в море.

"Проект следует расширить в направлении патрулирования в ближайшие годы. Мы обсудим это с нашими союзниками в ближайшее время", – сказал Мостеану.

По его словам, Черное море и дальше будет оставаться зоной повышенной угрозы со стороны России, поэтому важно усилить сдерживание агрессора и обеспечить безопасность энергообъектов и свободу судоходства.

Напомним, в июле Главное управление разведки Минобороны Украины представило документальный фильм режиссера Александра Небиловича "Борьба за Черное море" об уникальных морских операциях.

