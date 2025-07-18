"Борьба за Черное море": ГУР презентовало фильм об уникальных морских операциях
Главное управление разведки Министерства обороны Украины представило документальный фильм режиссера Александра Небиловича "Борьба за Черное море" об уникальных морских операциях
Об этом сообщило Главное управление разведки МОН, передает RegioNews.
В документальном фильме бойцы подразделения Nobody в составе "Спецподразделения Тимура" впервые рассказывают о деталях морских операций по возвращению под контроль Украины стратегически важных острова Змеиного и "вышек Бойко".
В фильме впервые разведчики показали уникальные кадры высадки на газодобывающие платформы Украина и Таврида, рассказали о подготовке боевых групп и медиков к морским операциям и поделились эмоциями от пребывания под властью водной стихии.
"Это — прямой язык воинов, ежедневно рискующих жизнью в морских операциях, чтобы оттеснить врага от украинских берегов", — отметили в ГУР.
Напомним, недавно Служба военного капелланства Главного управления разведки МО Украины презентовала Молитвенник украинского разведчика.