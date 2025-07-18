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18 июля 2025, 16:16

"Борьба за Черное море": ГУР презентовало фильм об уникальных морских операциях

18 июля 2025, 16:16
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фото: Минобороны Украины
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины представило документальный фильм режиссера Александра Небиловича "Борьба за Черное море" об уникальных морских операциях

Об этом сообщило Главное управление разведки МОН, передает RegioNews.

В документальном фильме бойцы подразделения Nobody в составе "Спецподразделения Тимура" впервые рассказывают о деталях морских операций по возвращению под контроль Украины стратегически важных острова Змеиного и "вышек Бойко".

В фильме впервые разведчики показали уникальные кадры высадки на газодобывающие платформы Украина и Таврида, рассказали о подготовке боевых групп и медиков к морским операциям и поделились эмоциями от пребывания под властью водной стихии.

"Это — прямой язык воинов, ежедневно рискующих жизнью в морских операциях, чтобы оттеснить врага от украинских берегов", — отметили в ГУР.

Напомним, недавно Служба военного капелланства Главного управления разведки МО Украины презентовала Молитвенник украинского разведчика.

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