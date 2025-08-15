Ілюстративне фото: euractiv.com

Румунія пропонує розширити спільну з Болгарією та Туреччиною місію з розмінування Чорного моря, щоб посилити захист енергетичної інфраструктури і торговельних шляхів від загрози з боку Росії

Про це заявив міністр оборони Румунії Іонут Мостеану в інтервʼю Reuters, передає RegioNews .

Він зазначив, що союзники по НАТО обговорюють ідею додати до групи з розмінування нові патрулі, які б у найближчі роки стежили за безпекою в морі.

"Проєкт слід розширити в напрямку патрулювання в найближчі роки. Ми обговоримо це з нашими союзниками найближчим часом", – сказав Мостеану.

За його словами, Чорне море й надалі залишатиметься зоною підвищеної загрози з боку Росії, тому важливо посилити стримування агресора та гарантувати безпеку енергооб’єктів і свободу судноплавства.

Нагадаємо, у липня Головне управління розвідки Міноборони України презентувало документальний фільм режисера Олександра Небиловича "Боротьба за Чорне море" про унікальні морські операції.